США розмістили в Румунії ударні безпілотники

Фото: літак (freepik)

США розмістили в Румунії, на авіабазі Кимпія-Турзій, літаки MQ-9 Reaper і близько 90 льотчиків. Америка посилює військову присутність у Румунії з метою проведення розвідувальних і спостережних місій на підтримку операцій НАТО.

Про це повідомляється на сайті Служби поширення візуальної інформації Міністерства оборони США.

Ударні безпілотники MQ-9 підтримуватимуть концепцію "Гнучкого бойового застосування" (Agile Combat Employment), а також забезпечуватимуть свободу маневрування та будуть інтегруватися з об'єднаними і коаліційними силами в регіоні.