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США розмістили в Румунії ударні безпілотники

Бухарест, Вівторок 05 січня 2021 12:16
США розмістили в Румунії ударні безпілотники
Фото: літак (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

США розмістили в Румунії, на авіабазі Кимпія-Турзій, літаки MQ-9 Reaper і близько 90 льотчиків. Америка посилює військову присутність у Румунії з метою проведення розвідувальних і спостережних місій на підтримку операцій НАТО.

Про це повідомляється на сайті Служби поширення візуальної інформації Міністерства оборони США.

Ударні безпілотники MQ-9 підтримуватимуть концепцію "Гнучкого бойового застосування" (Agile Combat Employment), а також забезпечуватимуть свободу маневрування та будуть інтегруватися з об'єднаними і коаліційними силами в регіоні.

У ВПС США також повідомили, що MQ-9 можуть також брати участь у навчаннях, що забезпечують взаємодію з союзними країнами і країнами-партнерами.

Також РБК-Україна писало, що НАТО посилить допомогу Україні в чорноморському регіоні через агресію з боку Росії.

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2021 році на саміті Альянсу. Він зазначив, що такий курс України, закріплений в Конституції України

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс посилить заходи щодо забезпечення захисту від біологічної зброї. Таке рішення прийнято на тлі пандемії коронавірусу.

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