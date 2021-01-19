США розглянуть додаткові санкції проти Росії

Найближчим часом Сполучені Штати розглянуть додаткові санкції проти Росії за законом "Про протидію супротивникам Америки через санкції" (CAATSA). Сьогодні Мінфін США ввів санкції проти російського трубоукладача, який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає прес-служба Держдепартаменту США.

"США розглянуть додаткові санкції у ближній перспективі відповідно до CAATSA і законом про захист європейської енергобезпеки (PEESA)", - заявив він.

Помпео також нагадав, що США ввели санкції проти трубоукладача "Фортуна" та його власника КВТ-РУС, які займалися проектом газопроводу "Північний потік 2".

"Якщо "Північний потік-2" буде закінчений, це дасть Росії можливість повністю обійти Україну, позбавивши її життєво важливого доходу і відкривши її для подальших агресивних дій Росії, а також надасть кошти для використання природних ресурсів як інструменту тиску та шкідливого впливу в Західній Європі", - заявив держсекретар США.

При цьому Помпео зазначив, що введення санкцій демонструє, що США не бояться притягати до відповідальності тих, хто продовжує допомагати і потурати російському інструменту примусу.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США ввело санкції проти судна "Фортуна", яке будує "Північний потік-2", і його власника - компанії KVT-RUS. Також під санкції потрапили російська компанія "Рустанкер" і танкери "Максим Горький" і "Сьєрра".