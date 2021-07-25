США розглядають можливість введення нових санкцій проти Білорусі, - WSJ

За словами білоруського політичного радника, нові санкції будуть доповнювати каральні заходи, введені адміністрацією раніше цього року, і будуть спрямовані на подальшу ізоляцію Олександра Лукашенка.

Старший радник Тіхановської Франк Віакорка заявив, що чиновники Держдепартаменту повідомили про свій намір ввести нові санкції, зокрема, щодо білоруського калійного і нафтового секторів, які близькі до Лукашенка, а також є важливою частиною економіки країни.

Офіційні особи США не стали обговорювати терміни і цілі нових санкцій.

"Ми не збираємося передувати конкретні дії. Але я скажу, що ви можете очікувати, що Сполучені Штати, разом з нашими партнерами і союзниками, будуть продовжувати вимагати від режиму Лукашенка відповідальності за його дії, в тому числі за допомогою санкцій", - заявив представник адміністрації Байдена.