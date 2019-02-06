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США розглядають можливість створення третьої бази ПРО на сході країни

Новини » Політика    06.02.2019 - 21:31
США розглядають можливість створення третьої бази ПРО на сході країни
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Рішення про створений ним третьої бази ПРО ще не прийнято

США розглядають можливість створення третьої бази ПРО на сході країни, але рішення про це ще не прийнято. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву глави Пентагону з політичних питань Джона Руда.

Руд також підкреслив, що не було обрано місто на східному узбережжі, де вона могла б бути створена.

"Ми продовжуємо вивчати можливість створення третьої бази на сході країни, але рішення про це до цих пір не прийнято", - заявив він.

Нагадаємо, держсекретар Майкл Помпео заявив, що Російська Федерація хоче витіснити Сполучені Штати Америки з Близького Сходу, однак цього не станеться.

РБК-Україна повідомляло, що 1 лютого 2019 року США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності із-за російської крилатої ракети 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набула чинності 2 лютого.

Згодом президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з главою МЗС і Міністерства оборони оголосив про вихід Росії з Договору про ракети середньої і меншої дальності.

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