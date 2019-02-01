США розглядають питання про продовження договіру про наступальні озброєння з РФ

Договір розрахований на 10 років з можливим подовженням за взаємною домовленістю сторін на 5 років

США приступили к изучению вопроса о том, продлевать ли СНВ-3 после 2021 года. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

СНВ-3 - это договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

Напомним, член Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни, которая является одним из авторов, заявила, что в конгрессе представлен законопроект, что запрещает продлевать договор о сокращении наступательных вооружений.

В феврале 2021 года заканчивается действия договора СНВ-3. За это время США и РФ должны решить о его продлении или нет.

РБК-Украина писало, что сегодня госсекретарь США Майк Помео заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности со 2 февраля. Помпео обвинил Россию в существенном нарушении Договора о РСМД, что подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения.

После этого Дональд Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о РСМД.