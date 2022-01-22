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США розглядають військові заходи проти РФ у разі ескалації на Україні, - поспред США

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США, Субота 22 січня 2022 02:08
США розглядають військові заходи проти РФ у разі ескалації на Україні, - поспред США Фото: Лінда Томас-Грінфілд, постійний представник США при ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США розглядають не тільки економічні, а й військові заходи проти Росії у разі вторгнення її військ в Україну. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV.

Посол США в ООН висловила надію, що Росія не буде переходити кордони і ситуація не погіршиться. За її словами, США враховують всі можливі сценарії та не виключають силових дій у разі потреби.

"Ми продовжуємо працювати з Росією дипломатично, сподіваємося знайти вирішення цієї проблеми, але якщо ми зазнаємо невдачі, ми відповімо на всі дії, які Росія зробить проти України", - зазначила Томас-Грінфілд.

Вона також зазначила, що США надає фінансову військову підтримку Україні.

"Ми надали їм майже 2,7 мільярда доларів на підтримку їхніх військових. Зовсім недавно, під час візиту держсекретаря Блінкена в Україну, ми оголосили про додаткове фінансування і ми продовжимо надавати спорядження українцям", - сказала вона.

Нагадаємо, що США готові скликати Раду Безпеки ООН через ситуацію в Україні. Про це заявила Томас-Грінфілд.

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