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США розширять санкції проти чиновників РФ з урахуванням пропозицій Зеленського, - CNN

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Вашингтон, Середа 16 березня 2022 17:38
США розширять санкції проти чиновників РФ з урахуванням пропозицій Зеленського, - CNN Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

США мають намір найближчим часом розширити список санкцій проти російських чиновників. В тому числі за наданими пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Адміністрація Байдена продовжує розробляти санкції проти високопоставлених російських чиновників, тих, хто перебуває в найближчому оточенні президента РФ Володимира Путіна, і планує збільшити кількість цілей найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Як інформує видання посилаючись на слова кількох офіційних осіб США, цей процес триває, і в ньому було враховано конкретні пропозиції, надані вищими посадовими особами України, зокрема президентом Володимиром Зеленським.

За словами одного з чиновників, у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом минулого тижня Зеленський виклав конкретніший діапазон цілей для персональних санкцій, тож Адміністрація Байдена зараз працює над вирішенням цих запитаних завдань.

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну США запровадили санкції проти десятків високопоставлених російських чиновників та олігархів, а також членів їхніх сімей.

Байден також дав згоду на застосування індивідуальних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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