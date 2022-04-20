США розширили санкції щодо Росії

США розширили санкції проти Росії. В обмежувальний список внесли ще близько 30 фізичних і 40 юридичних осіб, у тому числі бізнесмена Костянтина Малофєєва і Транскапіталбанк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Як зазначається у пресрелізі Мінфіну, санкції націлені на компанії, що працюють у російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка є третьою за величиною у світі.

Крім того, Держдеп запроваджує візові обмеження щодо 635 росіян, які причетні до придушення протилежної думки в Росії та за кордоном, а також причетні до діяльності, яка загрожує територіальній цілісності України та порушенням прав людини на Донбасі.

Візові обмеження також стосуватимуться трьох російських чиновників за причетність до грубих порушень прав людини та 17 осіб, відповідальних за підрив демократії в Білорусі.