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У США працюють над стандартами паспортів вакцинації

Новость на русском → США, Понеділок 29 березня 2021 01:11
У США працюють над стандартами паспортів вакцинації Фото: Білий будинок (flickr)
Автор: Даша Харченко

Білий дім разом з приватними компаніями працює над стандартами для паспортів вакцинації від COVID-19. Документи повинні бути доступні через мобільні додатки.

Про це повідомляє The Washington Post.

За повідомленням газети, для людей, у яких немає смартфонів, повинна бути передбачена можливість роздрукувати паспорт.

Ключову роль у розробці проекту займають Білий дім і координатор президента США по боротьбі з коронавірусом Джефф Зіентс. За реалізацію відповідають МОЗ іСША та офіс координатора з інформаційних технологій в охороні здоров'я.

Нагадаємо, єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

В кінці лютого лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть введені протягом трьох місяців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність надавати пільги для вакцинованих від коронавірусу людей, але не відразу.

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