У США намагалися напасти на автоколону китайської делегації

В результаті нападу постраждав співробітник Секретної служби США

В Вашингтоне недалеко от Белого дома была совершена попытка нападения на автоколонну делегации из Китая, в результате чего пострадал сотрудник Секретной службы Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Заявление Секретной службы США опубликовала на своей странице в Twitter журналистка канала Келли О'Доннелл. В заявлении сообщается, что неизвестный прошел через полицейские ограждения и был задержан после того, как пытался помешать движению автоколонны во временно перекрытом районе.

"Инцидент произошел на углу 17-й улицы СЗ и Ф-стрит в 12:55. В результате пострадал сотрудник Секретной службы - травма серьезная, но его жизни не угрожает, уточняет NBC.

Делегация из Китая прибыла в США для торговых переговоров. Инцидент случился в районе акции протеста.

Напомним, ранее сообщалось, что директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс считает, что Россия и Китай представляют серьезную угрозу для США, поскольку они стремятся расширить свое глобальное влияние через шпионаж и кибератаки.