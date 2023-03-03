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США проводят учения для ВСУ в преддверии новой фазы войны с Россией, - Reuters

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Германия, Пятница 03 марта 2023 04:10
США проводят учения для ВСУ в преддверии новой фазы войны с Россией, - Reuters Фото: глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (GettyImagеs)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты проводят в Германии учения по планированию войны для украинских сил, чтобы помочь им обдумать предстоящие решения на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Многодневные командно-штабные учения проводились на базе военных игр на базе армии США в Висбадене в Германии, которую в четверг посетил высший военный офицер США генерал армии Марк Милли.

Официальные лица США отказались говорить о потенциальных сценариях боевых действий, которые украинские военные изучали.

При этом уточняется, что учения включают в себя мыслительные упражнения для оценки возможных военных действий.

"Никто не говорит украинцам, идите налево или направо, делайте то или это. Это не работа международного сообщества", - сказал Милли.

Генерал Дэррил Уильямс, командующий армией США в Европе, похвалил десятки украинских военнослужащих, присутствовавших на учениях, сказав, что они "очень, очень хороши".

Напомним, что украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учебу.

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