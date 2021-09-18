США провели успішні випробування балістичної ракети
Фото: США провели успішні випробування балістичної ракети (twitter.com/USNavy)
Сполучені Штати провели успішні випробування балістичної ракети Trident II. Вони проходили над Атлантичним океаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військово-морський флот США.
"ВМС США" Вайомінг "успішно провели випробування ракет Trident II D5LE над Атлантичним океаном", - йдеться в повідомленні.
У ВМФ заявили, що випробування підкреслюють готовність і можливості США в контексті стратегічного стримування у 21 столітті.
#USSWyoming successfully tests Trident II D5LE missiles over the Atlantic Ocean, Sept. 17th. These tests underscore our readiness and capability for 21st Century Strategic Deterrence. #ForceToBeReckonedWith— U.S. Navy (@USNavy) September 18, 2021
DETAILS: https://t.co/TyBMNJVqG2#DASO31 #SSBN742 @COMSUBLANT pic.twitter.com/X10VBbB16T