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США провели успішні випробування балістичної ракети

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Субота 18 вересня 2021 20:48
США провели успішні випробування балістичної ракети Фото: США провели успішні випробування балістичної ракети (twitter.com/USNavy)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати провели успішні випробування балістичної ракети Trident II. Вони проходили над Атлантичним океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військово-морський флот США.

"ВМС США" Вайомінг "успішно провели випробування ракет Trident II D5LE над Атлантичним океаном", - йдеться в повідомленні.

У ВМФ заявили, що випробування підкреслюють готовність і можливості США в контексті стратегічного стримування у 21 столітті.

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Сполучені Штати Америки
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