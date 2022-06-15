США провели найбільше одномоментне підвищення базової ставки за 28 років

Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це найбільше з 1994 року одномоментне підвищення базової ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ФРС США .

На такий крок американський Федрезерв пішов на тлі інфляції, яка досягла свого 40-річного максимуму. ФРС продовжить підвищувати ставки цього року найшвидшими за останні десятиліття темпами.

Як прогнозує ФРС, до кінця 2022 року ставка зросте до 3,4%, а до кінця наступного - її розмір становитиме 3,8%.

Федрезерв США знизив прогноз зростання ВВП США на 2022 рік з 2,8% до 1,7%, на 2023 рік - з 2,2% також до 1,7%. Водночас було підвищено прогноз щодо інфляції в США в 2022 році з 4,3% до 5,2%.