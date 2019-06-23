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США здійснили кібератаку на іранські ракетні системи, - WP

Новини » Політика    23.06.2019 - 06:15
США здійснили кібератаку на іранські ракетні системи, - WP
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Пентагон запропонував провести кібератаку після нападу на два нафтові танкери

Президент США Дональд Трамп схвалив проведення наступальних кібератак на комп'ютерні системи Ірану, що використовуються для керування пуском ракет. Про це повідомили поінформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За інформацією співрозмовників видання, атака, що почалася ввечері 20 червня, відпрацьовувалася співробітниками кіберкомандування США "тижнями, якщо не місяцями".

Джерела також підтвердили, що Пентагон запропонував здійснити кібератаку після нападу на два нафтові танкери в Оманській затоці на початку червня і її координувало Центральне командування Збройних сил США.

Повідомляється, що операція завдала шкоди системам командування і управління Ірану, але не призвела до загибелі людей.

Водночас у Білому домі від коментарів відмовилися.

Прес-секретар Пентагону Елісса Сміт заявила, що вони не обговорюють "операції, розвідувальну діяльність та плани в кіберпросторі" з метою безпеки.

Нагадаємо, раніше Yahoo з посиланням на джерела повідомило, що кіберкомандування Сполучених Штатів провело кібератаку на іранську шпигунську групу, яка підтримувала атаку на танкери.

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Новини України ІранДональд Трампкібератака
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