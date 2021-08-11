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США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети

Автор: Дмитрий Кузнецов

США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, здатної нести кілька ядерних боєголовок індивідуального наведення. Запуск був проведений з авіабази Ванденберг в штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування глобального удару ВПС США.

Ракета була запущена 11 серпня о 09:53 за київським часом з шахтної пускової установки на авіабазі Ванденберг в штаті Каліфорнія. Головна частина пролетіла 6,75 тисячі кілометрів і вразила ціль на американському полігоні в районі атолу Кваджалейн (Маршаллові острови) в центральній частині Тихого океану.

Представник командування підкреслив, що нинішній тестовий пуск не пов'язаний з будь-якою подією в світі і покликаний продемонструвати готовність ядерних сил США і ефективність засобів ядерного стримування країни.

Фото: США запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III (twitter.com/MIL_STD)

LGM - 30g Minuteman III - американська міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування. Стоїть на озброєнні ВПС США з 1970 року. Щорічно здійснюється до чотирьох пусків цих ракет для перевірки їх боєготовності.

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