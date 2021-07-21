США просять Україну не критикувати угоду щодо "Північного потоку-2", - Politico

Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" . Влада США заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання повідомляє, що Вашингтон також попросив Київ не обговорювати плани США і Німеччини з Конгресом. Високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена оскаржив це повідомлення і сказав, що ситуація складніша. Однак він не став давати більш детальну інформацію.

Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило Politico, що Україна все ще вважає, що США можуть зупинити проект за допомогою санкцій.

Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". За інформацією The Wall Street Journal, сторони оголосять про домовленості сьогодні, 21 липня.