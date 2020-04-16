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США пройшли пік коронавірусу, - Трамп

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 10:06
США пройшли пік коронавірусу, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп в четвер оголосить принципи відкриття економіки

Сполучені Штати Америки пройшли пік епідемії коронавірусу. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

За словами Трампа, в четвер він презентує нові принципи відкриття економіки США.

"Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік нових випадків. Хоча ми повинні зберігати пильність, ясно, що наша агресивна стратегія працює і дуже сильно працює, можу додати", - сказав Трамп.

Відзначимо, на даний момент в світі кількість померлих внаслідок зараження коронавірусів перевищує 136 тисяч чоловік. Всього в світі виявлено понад 2 млн випадків захворювання COVID-19. США є лідером в світі як за кількістю випадків зараження - близько 640 тисяч, так і по летальних випадків - понад 30 тисяч.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах коронавірус підтвердили у більш 9,2 тис. Медичних працівників, з них 27 осіб померли, а 90% медиків, в яких підтвердили Covid-19, що не були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що Трамп вважає за необхідне якомога швидше відновити американські спортивні ліги, незважаючи на пандемію COVID-19.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
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