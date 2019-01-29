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У США сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 04:41
У США сталася стрілянина, є постраждалі
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В результаті перестрілки п'ять поліцейських госпіталізовані

П'ять поліцейських в Х'юстоні (штат Техас, США) отримали вогнепальні поранення в ході перестрілки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліцейського управління міста.

Як повідомляється, після перестрілки всі п'ятеро правоохоронців госпіталізовані.

Як повідомляється, перестрілка почалася, коли поліцейські прибули в східну частину міста для виконання ордера. Двоє підозрюваних були вбиті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в школі в південно-східному техаському місті Санта-Фе (США) загинули 10 осіб. Десять людей загинули і ще 10 отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 лютого в результаті стрілянини у школі міста Паркленд у Флориді загинули щонайменше 17 осіб. У числі загиблих - діти і дорослі: 12 людей були вбиті в будівлі школи, двоє загинули поруч зі школою, один - на дорозі біля школи, ще двоє померли в лікарні. Також повідомляється про 17 поранених.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиТехасСтрільба
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