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США продовжать зміцнювати військовий потенціал України, - Пентагон

Автор: РБК-Україна

Директор з питань політики в Центральній і Південній Європі Пентагону Алтон Буланд заявив, що Сполучені Штати продовжать зусилля по зміцненню потенціалу Збройних сил України. При цьому він закликав союзників активізувати підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоконференцію Атлантичної ради США.

"Ми продовжимо зусилля з вибудовування потенціалу українських збройних сил для захисту України, щоб це було більш ефективно, і проведення реформ оборонного сектора", - заявив Буланд.

Він додав, що на саміті НАТО в Брюсселі лідери підтвердили заяву за підсумками зустрічі в 2008 році про можливе членство України.

"Ми закликаємо всіх наших союзників активізувати підтримку України і Грузії", - сказав Буланд.

На думку представника Пентагону, проведення військових реформ, модернізація Збройних сил і "зміцнення стійкості партнерів" важливі для протидії "всьому спектру загроз в регіоні".

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