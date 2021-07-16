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США продовжать надавати підтримку Україні і захищати східний фланг НАТО, - Байден

Автор: Артур Родивилов

США і Німеччина єдині з питання захисту східного флангу НАТО від агресії Росії. Вашингтон продовжить надавати підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Президент США заявив про початок партнерства з Німеччиною в декількох сферах.

"І сьогодні ми запускаємо партнерство з клімату та енергетики, щоб підтримати енергетичну безпеку і розвиток технологій сталої енергетики в економіках, що розвиваються, в тому числі в Центральній Європі і в Україні", - заявив американський лідер.

Партнерство охопить "три ключові галузі співпраці". По-перше, йдеться про намір Вашингтона і Берліна зміцнити двосторонню взаємодію у сфері боротьби з глобальною зміною клімату. По-друге, сторони планують розширити співпрацю з "розробки та впровадження критично важливих енергетичних технологій".

Крім того, Сполучені Штати і Німеччина збираються працювати разом, "щоб прискорити перехід до стійкої енергетики в економіках, що формуються", сприяючи при цьому боротьбі зі зміною клімату і недопущення "використання енергоресурсів як інструмент примусу".

Стосовно до останнього пункту сторони обіцяють "мобілізувати інвестиції в Центральній і Східній Європі, в тому числі підтримуючи енергетичну трансформацію України, енергоефективність та енергетичну безпеку".

Крім того, схожі зусилля США і Німеччина мають намір робити з метою надання сприяння країнам з найбільш значними викидами в атмосферу в Південній і Південно-Східній Азії.

США та Німеччина підписали "Вашингтонську декларацію". Як пояснив Байден, це документ підтверджує прихильність твердим демократичним принципам, які лежать в основі обох наших країн.

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Джозеф БайденАнгела Меркель