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США продовжили торгові обмеження щодо Куби

Вашингтон, Четвер 10 вересня 2020 05:46
США продовжили торгові обмеження щодо Куби
Фото: прапор Куби (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп продовжив до 14 вересня 2021 року торговельні обмеження стосовно Куби. На думку американського лідера, це рішення відповідає національним інтересам США.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Білого дому.

Розпорядження продовжує дію закону "Про торгівлю з ворогом".

У 1961 році США розірвали дипломатичні зв'язки з Кубою через націоналізацію американської власності на острові.

Вашингтон оголосив про введення проти країни торговельно-економічного ембарго. Куба щороку намагається оскаржити американське ембарго.

Трамп з 2017 року посилив правила поїздок на Кубу для американців, заборонив ведення бізнесу з організаціями, контрольованими кубинськими військовими.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати вирішили зняти 33-річне ембарго на постачання зброї Кіпру і поглибити своє співробітництво у сфері безпеки з Нікосією.

Також повідомлялося, що Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану, строк його дії закінчується 18 жовтня.

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