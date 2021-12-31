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США продовжили роботу Міжнародної космічної станції до 2030 року

Автор: Дмитрий Кузнецов

США продовжили роботу Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року. Американські астронавти у співпраці з міжнародними партнерами продовжать дослідження в орбітальній лабораторії до кінця десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

"Глава NASA Білл Нельсон сьогодні оголосив, що адміністрація (президента США Джо - ред.) Байдена і (віцепрезидента США Камали - ред.) Харріс прихильна продовжити роботу на МКС до 2030 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що робота на МКС продовжиться у співпраці з міжнародними партнерами в Європі, Канаді, Японії та Росії. Його мета - забезпечити новаторські дослідження, які проводяться на орбітальній лабораторії до кінця поточного десятиліття.

Нагадаємо, на початку грудня МКС довелося міняти траєкторію через космічне сміття.

Зазначимо, РБК-Україна повідомляло про те, що нещодавно NASA довелося перенести вихід астронавтів у відкритий космос через ризик зіткнення зі сміттям.

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