В США продадут Ferrari Дональда Трампа: за сколько планируют реализовать суперкар

История автомобиля сомнений не вызывает: есть гарантийный талон на имя Дональда Трампа, оригинальная наклейка на стекле и документы с будущим президентом США в списке владельцев. Нет вопросов и к внешнему состоянию: кузов закрыт защитной пленкой, а сам суперкар хранился в помещении с постоянной температурой под оригинальным чехлом.

Покупатель получит купе, которое прошло техническое обслуживание официального дилера Ferrari. За 18 лет никаких дефектов у F430 не появилось, поэтому специалисты считают суперкар инвестиционно-привлекательным активом. Машина приводится в движение атмосферным 4,3-литровым V8 в сочетании с 6-ступенчатым "роботом" Graziano F1.

Аналогичные Ferrari с пробегом до 10 тысяч миль (16 тысяч километров) в США стоят от 130 до 160 тысяч долларов, но фактор Дональда Трампа может позволить превысить отметку 300 тысяч долларов. Онлайн-аукцион пройдет с 16 февраля по 9 марта 2024 года.