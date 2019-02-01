США закликали не брати участь в угодах з придбання венесуельського золота

США зафіксували спроби розкрадання активів, що належать країні

Правительство США предупредило президента Венесуэлы Николаса Мадуро о последствиях так называемых "вопиющих" актов запугивания, и призвали другие страны не участвовать в сделках по приобретению золота и нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, власти США предостерегли страны от сделок с президентом Николасом Мадуро по нефти и золоту.

"В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие страны активы", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Мадуро ждут последствия из-за попыток запугивания Хуана Гуаидо, которого в Вашингтоне признают временным президентом Венесуэлы.

Напомним, ранее сообщалось, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить провозгласивший себя главой страны Хуан Гуайдо.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Хуаном Гуайдо.