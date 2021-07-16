RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США закликали Росію: вийдіть з Донбасу, звільніть полонених і не заважайте ОБСЄ

Автор: РБК-Україна

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Джордж Кент в ході візиту на Донбас закликав Російську Федерацію виконати свої Мінські зобов'язання. Зокрема, вивести свої сили з Донбасу і звільнити несправедливо затриманих українців.

Про це РБК-Україна повідомили в посольстві США в Україні.

"Сполучені Штати закликають Росію виконати свої Мінські зобов'язання, вивести свої сили і звільнити несправедливо затриманих. Росія є стороною конфлікту і повинна припинити перешкоджати місії ОБСЄ і забезпечити їй повну свободу пересування по всій території України", - заявив Кент в Краматорську.

В ході візиту в Донецьку область Тимчасовий повірений у справах США зустрівся з цивільними спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Слов'янську. Зокрема, він подякував СММ ОБСЄ за роботу на Донбасі, відзначивши перешкоди, які чинять місії очолювані Росією сили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяДонбас