США закликали Росію звільнити журналіста Єсипенка в окупованому Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місію США в ОБСЄ .

Так, США нагадали, що надходять повідомлення про те, що в окупованому Криму населення піддається переслідуванням і залякуванню за допомогою довільних арештів, незаконних обшуків будинків і підприємств, сфабрикованих звинувачень в екстремізмі і примусу до визнання під тортурами та іншими жорстокими зловживаннями.

"Ми як і раніше стурбовані справою журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, якому пред'явлені звинувачення, які можуть спричинити за собою до 18 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у зв'язку з його журналістською діяльністю", - йдеться в заяві.

Його та інших політв'язнів вимагають звільнити.