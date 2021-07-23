США закликали Росію звільнити журналіста Єсипенка в окупованому Криму

США закликали Росію припинити репресії щодо кримчан і звільнити політичних в'язнів. Зокрема, США стурбовані спраою журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місію США в ОБСЄ.
Так, США нагадали, що надходять повідомлення про те, що в окупованому Криму населення піддається переслідуванням і залякуванню за допомогою довільних арештів, незаконних обшуків будинків і підприємств, сфабрикованих звинувачень в екстремізмі і примусу до визнання під тортурами та іншими жорстокими зловживаннями.
"Ми як і раніше стурбовані справою журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, якому пред'явлені звинувачення, які можуть спричинити за собою до 18 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у зв'язку з його журналістською діяльністю", - йдеться в заяві.
Його та інших політв'язнів вимагають звільнити.
Раніше Україна закликала ОБСЄ докласти всіх зусиль для звільнення журналіста Єсипенка.
Нагадавши, Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в" шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито "вилучили вибуховий пристрій".