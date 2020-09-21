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США закликали РФ звільнити всіх незаконно ув'язнених українців

Автор: Юлія Струк

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію звільнити всіх незаконно ув'язнених українців. Посольство США з нагоди Всесвітнього дня миру закликало Росію припинити конфлікт на Донбасі.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Twitter посольства.

"У Всесвітній день миру ми закликаємо Росію зробити вибір на користь миру", - написала Квін.

Вона підкреслила, що українці хочуть прожити своє життя у мирі і з повним визнанням своїх людських прав.

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"Поки Росія не припинить конфлікт, який вона викликала і підтримує на Донбасі, і повністю не вийде з Донбасу і Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, якого заслуговують", - зазначила тимчасова повірена.

У повідомленні підкреслюється також, що РФ повинна звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила.

"Росія також повинна звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила в покарання за їх мирну незгоду. США залишаються повністю відданими дипломатичним зусиллям для припинення створеного Росією конфлікту на сході України і окупації Криму", - додали в посольстві.

Нагадаємо, на початку вересня Штати в шосту річницю підписання мінських угод закликали РФ повністю виконати свої зобов'язання, а саме вивести з України зброю і сили, які вона очолює.

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