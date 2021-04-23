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США закликали РФ зупинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати Америки закликали Росію припинити військове нарощування в тимчасово окупованому Криму. Також Вашингтон вимагає зупинити провокації на кордоні з Україною і вивести свої війська.

Про це повідомила в. о. заступника голови місії ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллері під час онлайн-засіданняя.

За її словами, Сполучені Штати шкодують з приводу того, що Росія перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Криму, незважаючи на те, що її мандат поширюється на всю територію України.

"США засуджують окупацію і подальшу мілітаризацію Криму з боку Росії. Ми закликаємо Москву припинити своє військове накопичення там і виконати свої зобов'язання щодо прозорості згідно з Віденським документом. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації вздовж кордону з Україною і вивести всі свої військові сили і техніку та обладнання зі сходу України", - підкреслила вона.

В ОБСЄ зазначили, що попри спроби Москви приховати жорстоке поводження з кримськими татарами, етнічними українцями та членами інших етнічних і релігійних меншин, міжнародна спільнота залишається обізнаним про утиски, яким піддаються ці громади з боку російської окупаційної влади.

Раніше генсек ОБСЄ закликала розвести сили і відвести озброєння від лінії фронту на Донбасі.

РБК-Україна писало, що за добу ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень " тиші" на Донбасі.

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