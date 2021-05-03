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США закликали правосудно розслідувати справи Шеремета і Гонгадзе

Автор: Даша Харченко

США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвячене Всесвітньому дню свободи преси.

Про це йдеться у зверненні прес-аташе посольства США в Україні Деніела Лангенкемпа.

Штати засудили погрози та переслідування журналістів в Україні.

"Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників засобів масової інформації. Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їх і принцип свободи преси", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва була підірвана машина, за кермом якої перебував відомий журналіст Павло Шеремет. Розслідування вбивства одного з керівників видання "Українська правда" президент і голови силових відомств назвали "справою честі".

В 2011 році слідство встановило, що колишній голова департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач, будучи посадовою особою, на виконання наказів і вказівок тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальну справу відносно яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 р. перевищив службові повноваження стосовно журналістів Олексія Подольського та Георгія Гонгадзе та 17 вересня 2000 вбив останнього.

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Новини України Георгій ГонгадзеПавло Шеремет