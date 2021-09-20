США не визнають вибори в Держдуму РФ на території України, - Держдеп

США не визнають вибори до Держдуми РФ через відсутність вільного та справедливого судочинства. Запровадження законів країною агресором про "екстремістські організації", "іноземних агентів" й "небажані організації" обмежило політичні права людей та знизило прозорість чесних виборів.

"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії, в тому числі по Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також її зобов'язаннями перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами", - пише пресслужба.

Також США засуджує Російську Федерації за проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України.

"Крім того, ми не визнаємо проведення виборів в Державну Думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - відзначає пресслужба.