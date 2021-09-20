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США не визнають вибори в Держдуму РФ на території України, - Держдеп

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки відмовляються визнавати вибори до Державної Думи Російської Федерації, що проходили з 17 по 19 вересня на тимчасово окупованих територіях України. На думку Штатів, уряд РФ не дав можливості своє народу реалізувати свій вибір обмеживши його політичні права.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

США не визнають вибори до Держдуми РФ через відсутність вільного та справедливого судочинства. Запровадження законів країною агресором про "екстремістські організації", "іноземних агентів" й "небажані організації" обмежило політичні права людей та знизило прозорість чесних виборів.

"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії, в тому числі по Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також її зобов'язаннями перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами", - пише пресслужба.

Також США засуджує Російську Федерації за проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України.

"Крім того, ми не визнаємо проведення виборів в Державну Думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - відзначає пресслужба.

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