США визнають суверенітет Марокко над Західною Сахарою, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір визнати суверенітет Марокко над Західною Сахарою. З 1975 по 1991 рік на території Західної Сахари йшла війна за незалежність цього регіону.

Про своє рішення щодо Західної Сахари Трамп повідомив на сторінці в Twitter.

"Марокко визнало Сполучені Штати в 1777 році. Тепер настав час нам визнати їх суверенітет над Західною Сахарою", - написав президент США.

Зазначимо, війна в Західній Сахарі почалася на тлі боротьби за незалежність фронту Полісаріо. Спочатку фронт боровся за незалежність регіону від Іспанії, а потім - від Марокко та Мавританії. Війна завершилася в 1991 році підписанням перемир'я з умовою проведення референдуму щодо незалежності Західної Сахари, але через різні складнощі він не відбувся до сьогодні.

Восени 2020 року конфлікт в Західній Сахарі загострився. У листопаді фронт Полісаріо оголосив про вихід з угоди про перемир'я та активізувався на підконтрольній Марокко території.

Нагадаємо, про рішення щодо Західної Сахари Трамп оголосив після того, як Ізраїль та Марокко домовилися про встановлення дипломатичних відносин. Визнання Західної Сахари стало частиною тристоронніх угод.

Також РБК-Україна писало, про встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Бахрейном.