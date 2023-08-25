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США ускорят предоставление разрешений другим странам на передачу F-16 Украине

Фото: истребитель F-16 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки будут в ускоренном порядке давать разрешения другим странам на передачу своих истребителей F-16 Украине.

Об этом шла речь в телефонном разговоре президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Байден и президент Зеленский обсудили начало подготовки украинских пилотов-истребителей и обеспечение ускоренного согласования для других государств на передачу своих F-16 Украине после завершения учебы по повышению обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

F-16 для Украины

Напомним, ряд европейских стран согласились заняться обучением украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции. Тренировки пройдут в Дании и Румынии.

Также Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине F-16. На сегодняшний день известно, что Киев получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.

Кроме того, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены начать обучение украинских пилотов на F-16. Летняя подготовка начнется в октябре на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, Аризона.

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