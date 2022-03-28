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Росію чекає істотна відповідь у разі застосування хімзброї в Україні, - Байден

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Вашингтон, Понеділок 28 березня 2022 23:36
Росію чекає істотна відповідь у разі застосування хімзброї в Україні, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден, виступаючи на брифінгу для журналістів, заявив, що можливе застосування Росією хімзброї в Україні викликало б істотну відповідь з боку Вашингтона. Він не став уточнювати, яка саме буде реакція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Почувши це, співробітник ЗМІ попросив Байдена уточнити, що саме це означає.

"Я не збираюся вам говорити. Навіщо я буду вам говорити? Ви, мабуть, дурні", - відповів йому американський лідер.

За його словами, він не розголошує подробиці, - інакше Росія зрозуміє, "якою буде відповідь".

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