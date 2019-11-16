У США пригрозили Туреччині санкціями через нові поставки С-400

У Конгресі Сполучених Штатів Америки пригрозили Туреччині санкціями, якщо Анкара не відмовиться від поставок російських зенітних ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявив глава комітету з іноземних справ Сенату США Джеймс Ріш, у Вашингтоні продовжать розгляд питання про введення санкцій проти Анкари, якщо вона не відмовиться від С-400.

"Це його позиція (президента Туреччини - ред.), я маю намір просувати законопроект про санкції проти Туречини", - наголосив Ріш.

Крім того, сенатор додав, що під час зустрічі Реджепа Таїпа Ердогана з Дональдом Трампом у Білому домі американські законодавці "недвозначно повернули" турецького президента до дійсності, нагадавши про можливі санкції. Ріш наголосив, що Ердоган завершив зустріч "з чітким розумінням" позиції Вашингтону в питанні С-400.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкара не збирається задовольняти вимоги США та відмовлятися від російських ЗРК С-400 на користь американських систем Patriot. Ердоган наголосив, що подібні вимоги Вашингтону є обмеженням суверенних прав Анкари.

Також РБК-Україна писало, що Трамп запропонував Туреччині угоду на 100 млрд доларів для врегулювання ситуації з поставками російських ЗРК С-400. Трамп нагадав, що рішення про придбання Анкарою С-400 призвело до виключення Туреччини з виробничого ланцюжка США.