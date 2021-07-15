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США пропонують до 10 млн доларів за дані про іноземних хакерів

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Вашингтон, Четвер 15 липня 2021 15:10
США пропонують до 10 млн доларів за дані про іноземних хакерів Фото: США пропонують до 10 млн доларів за дані про іноземних хакерів (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати запропонували до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе виявити або визначити місцезнаходження хакерів. Зокрема тих, які працюють за вказівкою іноземного уряду і здійснюють атаки проти найважливіших об'єктів інфраструктури США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Винагорода за дані будуть надаватися в рамках програми під назвою "винагорода за правосуддя", спрямованої на боротьбу з міжнародним тероризмом.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній. При цьому в Білому домі не можуть сказати, чи пов'язана з нею офіційна російська влада.

Крім того, президент Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США.

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Сполучені Штати Америки хакери
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