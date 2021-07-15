США пропонують до 10 млн доларів за дані про іноземних хакерів
Сполучені Штати запропонували до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе виявити або визначити місцезнаходження хакерів. Зокрема тих, які працюють за вказівкою іноземного уряду і здійснюють атаки проти найважливіших об'єктів інфраструктури США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.
Винагорода за дані будуть надаватися в рамках програми під назвою "винагорода за правосуддя", спрямованої на боротьбу з міжнародним тероризмом.
Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній. При цьому в Білому домі не можуть сказати, чи пов'язана з нею офіційна російська влада.
Крім того, президент Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США.