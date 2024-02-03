США работают с партнерами на Ближнем Востоке, чтобы склонить ХАМАС к перемирию

Соединенные Штаты работают с Катаром, Египтом и другими партнерами, чтобы они убедили ХАМАС одобрить предложение о длительном перемирии и освобождении израильских заложников.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление посла во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Чтобы проложить путь к этому будущему, мы неутомимо работали с Катаром, Египтом и другими региональными партнерами над сильным, убедительным предложением. Наше участие - лучшая возможность воссоединить всех заложников с их семьями. Совет Безопасности в предыдущих резолюциях призвал ХАМАС и другие группы освободить заложников", - сказала она.

Дипломат добавила, что если это предложение будет принято и реализовано, оно приблизит все стороны к созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий.

По словам Томас-Гринфилд, Совбез должен сделать все, чтобы любые действия, предпринимаемые США и союзниками в последние дни, усиливали давление на ХАМАС для одобрения им предложения.

Отвечая на вопрос, выполняют ли, по ее мнению, израильтяне резолюции Совета Безопасности и решения Международного суд ООН о предоставлении гуманитарного доступа в Сектор Газа, постпред отметила, что для этого нужно время.

"Им дали определенное количество дней, чтобы ответить на запрос Международного суда; я думаю, что мы должны дать им время, которое они имеют, чтобы ответить на запрос Международного суда", - отметила Томас-Гринфилд.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

31 января советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр стратегических дел Израиля Рон Дермер обсудили соглашение о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС. Договоренности должны освободить 136 заложников.

Министерство иностранных дел Катара 1 февраля сообщило, что ХАМАС дал свое предварительное согласие на прекращение огня и соглашение об освобождении заложников.

В то же время, по данным СМИ, вступление в силу соглашения затягивается из-за споров в руководстве ХАМАС.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил собственный мирный план долгосрочного прекращения огня и достижения мира. Он предусматривает эвакуацию лидеров ХАМАСа из Сектора Газа в другую страну.

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