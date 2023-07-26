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США работают над альтернативными маршрутами экспорта зерна из Украины, - Белый дом

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Среда 26 июля 2023 21:59
США работают над альтернативными маршрутами экспорта зерна из Украины, - Белый дом Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки сейчас заняты поиском альтернативных маршрутов для того, чтобы экспортировать зерно из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Мы работаем с нашими партнерами по ЕС, мы работаем с Украиной и другими европейскими партнерами, чтобы понять, есть ли другие способы доставки зерна на рынок по суше. Но это не так эффективно", - рассказал Кирби.

Он отметил, что лучший способ доставки украинского зерна - по морским путям.

"Но мы работаем над тем, чтобы понять, что можно сделать", - добавил координатор Совета нацбезопасности.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна официально прекращает свое участие в “зерновой сделке”. Это якобы было связано с невыполнением требований страны-агрессора.

Договоренности позволяли Украине экспортировать зерно по Черному морю, но после решения России вывоз продовольствия таким способом прекратился.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить зерновые перевозки по Черному морю без участия России.

Страна-агрессор после этого пригрозила топить судна, которые будут направлять в украинские порты.

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