США работают над альтернативными маршрутами экспорта зерна из Украины, - Белый дом
Соединенные Штаты Америки сейчас заняты поиском альтернативных маршрутов для того, чтобы экспортировать зерно из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
"Мы работаем с нашими партнерами по ЕС, мы работаем с Украиной и другими европейскими партнерами, чтобы понять, есть ли другие способы доставки зерна на рынок по суше. Но это не так эффективно", - рассказал Кирби.
Он отметил, что лучший способ доставки украинского зерна - по морским путям.
"Но мы работаем над тем, чтобы понять, что можно сделать", - добавил координатор Совета нацбезопасности.
Выход России из "зерновой сделки"
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна официально прекращает свое участие в “зерновой сделке”. Это якобы было связано с невыполнением требований страны-агрессора.
Договоренности позволяли Украине экспортировать зерно по Черному морю, но после решения России вывоз продовольствия таким способом прекратился.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить зерновые перевозки по Черному морю без участия России.
Страна-агрессор после этого пригрозила топить судна, которые будут направлять в украинские порты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.