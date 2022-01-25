США не підуть на поступки Росії за гарантіями безпеки, - Прайс

За його словами, будь-які кроки, які приймуть США щодо гарантій безпеки, не будуть поступками для Росії. Він також зазначив, що РФ доведеться самій докласти зусиль, щоб досягти домовленостей.

"Будь-які кроки, які ми зробимо, не будуть поступками. Це означає, Що Росії теж доведеться щось робити для забезпечення нашої безпеки", - сказав Прайс.

Він додав, що США обговорюватимуть ці кроки зі своїми союзниками, включаючи Україну.

"Ми робимо це з метою швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, яке відчує Росія у разі подальшої агресії", - сказав він.

Також Прайс уточнив, що США готові обговорювати з Росією контроль над озброєннями, в тому числі і розміщення ракет в Європі. Однак ніяких компромісів і обговорень не буде щодо того, які країни повинні входити в НАТО.