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США не підуть на поступки Росії за гарантіями безпеки, - Прайс

Автор: Наталья Скороход

США не піде на поступки Росії за гарантіями безпеки. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Неда Прайса.

За його словами, будь-які кроки, які приймуть США щодо гарантій безпеки, не будуть поступками для Росії. Він також зазначив, що РФ доведеться самій докласти зусиль, щоб досягти домовленостей.

"Будь-які кроки, які ми зробимо, не будуть поступками. Це означає, Що Росії теж доведеться щось робити для забезпечення нашої безпеки", - сказав Прайс.

Він додав, що США обговорюватимуть ці кроки зі своїми союзниками, включаючи Україну.

"Ми робимо це з метою швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, яке відчує Росія у разі подальшої агресії", - сказав він.

Також Прайс уточнив, що США готові обговорювати з Росією контроль над озброєннями, в тому числі і розміщення ракет в Європі. Однак ніяких компромісів і обговорень не буде щодо того, які країни повинні входити в НАТО.

Нагадаємо, що США готують Росії офіційну відповідь щодо гарантій безпеки. Передбачається, що він буде озвучений на цьому тижні.

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