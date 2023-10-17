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США ослабят санкции против Венесуэлы при одном условии

США, Вторник 17 октября 2023 08:03
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США ослабят санкции против Венесуэлы при одном условии Фото: США готовы ослабить санкции Венесуэле при одном условии (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Правительства США и Венесуэлы договорились об ослаблении санкций. Венесуэле достаточно выполнить одно условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Соединенные Штаты ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы. Взамен, авторитарное государство позволит провести конкурентные президентские выборы под международным наблюдением в следующем году.

США ослабят санкции после того, как правительство Мадуро и поддерживаемая США оппозиция Венесуэлы подпишут соглашение, включающее обязательства социалистического правительства обеспечить более свободное голосование в 2024 году. Ожидается, что они сделают это во время встречи на Барбадосе 17 октября с участием официальных лиц США.

"Мадуро заявил о своей победе на выборах 2018 года, которые считаются сфальсифицированными. Он согласится на процесс снятия запретов на участие в выборах оппозиционных кандидатов, хотя неясно, как быстро этот процесс состоится", - заявил анонимный источник.

По словам источников, лидеру Венесуэлы нужно будет организовать международное наблюдение за выборами и открыть доступ СМИ. Неизвестно, будет ли соглашение также включать освобождение политических заключенных в Венесуэле

Если сделка будет подписана, правительство США готово объявить об снятии некоторых нефтяных санкций против Венесуэлы. Смягчение санкций может включать в себя генеральную лицензию венесуэльскому государственному нефтяному агентству на возобновление бизнеса с Соединенными Штатами и другими странами.

Венесуэла располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти - более 300 млрд баррелей. Для сравнения: запасы нефти в России оцениваются в 80 млрд баррелей.

Соединенные Штаты вводили санкции против правительства или отдельных лиц Венесуэлы более 15 лет, но значительно ужесточили их в начале 2019 года после объявления незаконной победы Мадуро в 2018 году.

Ранее, мы сообщали, что США на новом этапе внедрения потолка цен на российскую нефть. Этап заключается в увеличении издержек РФ при транспортировке нефти морем.

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