США ужесточили санкции против России: под ограничения попали танкеры

Кто попал под ограничение:

ООО "Абс Электротехника";

ООО "Аксет Автоматизация";

ООО "Аксет Электро";

ООО "Доминион Никольский";

ООО "Доминион Тверская Ярославская";

АО "ВНИИР";

АО "АБС ЗЕИМ Автоматизация";

ООО "МОСЕН ЭССЕТ Менеджмент";

АО "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика";

ООО "ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО";

ООО "ВНИИР ТРАНССТРОЙ".

Также под ограничения попали юридические лица из Северной Македонии, ОАЭ, Боснии и Герцеговины.

США также ввели санкции против граждан Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории.

Санкции против танкеров

Отдельно Вашингтон ввел санкции против трех танкеров под флагом Либерии. Заместитель министра финансов Уолли Адеймо заявил, что причиной этого стали нарушения ценового потолка на нефть.

"Мы стремимся поддерживать рыночную стабильность, несмотря на войну России против Украины, одновременно сокращая доходы, которые Кремль использует для финансирования своей незаконной войны, и остаемся непоколебимыми в преследовании тех, кто способствует уклонению от ценового ограничения", - добавил он.

Также под ограничения попали и компании, которые являются владельцами этих танкеров.

Санкции США против России

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.

В октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

В начале ноября США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчика "Ланцетов" и члены правительства РФ.