США ужесточили санкции против Кубы

Судя по тексту документа, меморандум устанавливает запрет на поездки граждан США на Кубу. Также Соединенные Штаты намерены сохранять экономическое эмбарго против Кубы и противодействовать попыткам его отмены в ООН и других международных площадках.

Также этим меморандумом США прекращают экономическую практику, которая непропорционально выгодна кубинскому правительству, военным, разведывательным и силовым структурам за счет кубинского народа.

"Прямые или косвенные финансовые операции с организациями, контролируемыми кубинскими военными запрещены, за исключением операций, которые продвигают политические цели США или поддерживают кубинский народ", - говорится в документе.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х успел назвать новый приказ "преступным" и нарушающим права "целой нации".