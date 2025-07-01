США ужесточили санкции против Кубы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум об усилении санкционной политики в отношении Кубы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Судя по тексту документа, меморандум устанавливает запрет на поездки граждан США на Кубу. Также Соединенные Штаты намерены сохранять экономическое эмбарго против Кубы и противодействовать попыткам его отмены в ООН и других международных площадках.
Также этим меморандумом США прекращают экономическую практику, которая непропорционально выгодна кубинскому правительству, военным, разведывательным и силовым структурам за счет кубинского народа.
"Прямые или косвенные финансовые операции с организациями, контролируемыми кубинскими военными запрещены, за исключением операций, которые продвигают политические цели США или поддерживают кубинский народ", - говорится в документе.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х успел назвать новый приказ "преступным" и нарушающим права "целой нации".
В январе 2025 года Дональд Трамп отменил несколько решений администрации экс-президента Джо Байдена по Кубе, включая меморандум об исключении Кубы из списка США стран-спонсоров терроризма и снятие ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами.
Впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты закрывают миграционные программы для стран, находящихся в кризисе. В перечень таких стран входит и Куба.
Интересно, что администрация Трампа применяет "Акт об иностранных врагах" от 1798 года как правовое основание для высылки иностранцев, подозреваемых в причастности к преступным группировкам.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа введет штрафы для мигрантов, которые не покинули США после решения суда о депортации.
Также СМИ сообщали о размещении нелегальных мигрантов на территории военной базы США в Гуантанамо на Кубе. Однако в Белом доме опровергли эту информацию.
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