США усилили подготовку военных для возможных боевых действий в Арктике

В последние несколько лет США готовят свои силы к доминированию в Арктике. Этот шаг отражает растущую обеспокоенность действиями России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике для торговли, ресурсов и проецирования силы на этот стратегический регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

США вступают в новую эпоху напряженного стратегического соперничества в Арктике, и чем больше соперников действует в регионе, тем больше вероятность конфликта.

Еще в 2021 году армия США опубликовала свою новую стратегию по восстановлению арктического господства, что привело к реорганизации ее сил и приоритетов на Аляске.

В ней говорилось, что быстро тающие морские льды в районе Полярного круга, потепление в котором происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире, "открывают новые возможности для добычи природных ресурсов, судоходных маршрутов и коммерческого рыболовства", что ведет к повышению судоходности Арктики. С таянием льдов расширяется доступ к региону и повышается его непредсказуемость.

Хотя США уделяют особое внимание своему военному присутствию на Аляске и способности проецировать силу на Арктику со времен Второй мировой войны, пик этого внимания пришелся на период холодной войны. После распада Советского Союза и последующего развития повстанческой войны на Ближнем Востоке армия была поглощена своими заботами, в результате чего ее арктические навыки ухудшились.

Теперь армия надеется восстановить "арктические мышцы", которые атрофировались за последние 20 лет. Частью этого процесса является наращивание военного присутствия в регионе для укрепления отношений с такими союзниками, как Канада и Дания. Это также означает использование присутствия для сдерживания России и Китая.

Учитывая растущее присутствие Китая в регионе и растущие амбиции России, руководители армии говорят, что США должны адаптироваться, как и их соперники. США реинвестируют в свои силы, действующие в холодную погоду, сосредоточившись на наращивании присутствия и мощи, достаточных для эффективного сдерживания конфликта, и обучении их ведению боевых действий в непредсказуемых условиях, если сдерживание потерпит неудачу.

Отметим, что вся суша, внутренние воды, территориальные моря и Исключительную экономическую зону в Арктике находятся под юрисдикцией одного из восьми арктических прибрежных государств: Канады, Дании (через Гренландию), Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции и США. Международное право регулирует эту область, как и другие части Земли.

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