У США під час посадки розбився приватний літак
Під час заходу на посадку біля аеропорту Траки-Тахо в Каліфорнії розбився приватний літак. Всі, хто перебував на його борту - загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC10.
За інформацією ЗМІ, посадовці ідентифікували літак як Twin Turbo Jet Challenger 605. Він здійснював посадку, але невдовзі впав в лісі недалеко від аеропорту та спалахнув.
Як заявляє місцева влада, в цей літак може поміститися близько 14 пасажирів і два члени екіпажу.
За іншими джерелами, він розрахований на перевезення 11 пасажирів і двох членів екіпажу.
Однак наразі не відомо скільки людей знаходилося на борту літака в момент катастрофи.
Поліція Траки повідомляє, що в результаті аварії люди на землі не постраждали.
#BREAKING: A plane preparing to land at Truckee-Tahoe Airport in California has crashed— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 26, 2021
#California #CA
Truckee Police say it was a twin turbo jet Challenger 605 aircraft so far number of passengers and crew members on board is undetermined and still a developing scene. pic.twitter.com/XRNNsY4LMP