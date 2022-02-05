США попросили Японію потримати санкції проти Кремля у разі вторгнення в Україну

Як наголошується в публікації, оскільки напруженість на тлі російської військової присутності на кордоні з Україною загострюється, Вашингтон сподівається згуртувати Японію та інші країни і чинити тиск на Москву, щоб вона не вторгалася в Україну.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники попередили, що Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", включаючи економічні та фінансові санкції, якщо її війська вторгнуться в Україну.

Згідно з японськими і американськими дипломатичними джерелами, Вашингтон по дипломатичних каналах повідомив Японії, що не може миритися з переміщенням російських військ, і закликав Токіо посилити критику Росії.

Під час віртуального саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці минулого місяця прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв зробити "рішучі дії у відповідь на будь-який напад" на Україну з боку Росії і продовжити тісну співпрацю з США та іншими партнерами.

Але Японії належить врівноважити синхронізацію з США зі спробою не дратувати Москву, щоб вирішити суперечку про суверенітет групи островів, що лежать біля самого північного острова Японії Хоккайдо, кажуть джерела.

Багаторічна суперечка з приводу захоплених Росією островів, званих північними територіями в Японії (Південних Курил) завадила Токіо і Москві укласти післявоєнний мирний договір.

Японія "буде змушена вжити відповідних заходів у разі вторгнення", заявило джерело в японському уряді. Але всередині уряду лунають заклики, що краще не оголошувати про введення санкцій до того, як відбудеться вторгнення, на відміну від США і Євросоюзу.

Минулого місяця Кісіда заявив парламенту, що Японія з "серйозною стурбованістю" спостерігає за нарощуванням Росією військової потужності біля кордону з Україною і пов'язаними з цим подіями, і що вона буде належним чином вирішувати це питання в рамках "Великої сімки".