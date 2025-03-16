США попросили Финляндию о поставках яиц, но получили отказ

Ассоциация птицеводства Финляндии заявила, что к ней обращались по поводу экспорта яиц в США. Однако ее исполнительный директор Веера Лехтиля ответила, что сейчас экспорт яиц невозможен, поскольку с властями США не было проведено соответствующих переговоров по доступу на американский рынок.

"Начать экспорт - непростая задача, поскольку нет согласованных правил. Этот процесс может быть длительным и предусматривает многочисленные исследования", - отметила Лехтиля.

Она пояснила, что даже при условии возможного экспорта он требовал бы значительных проверок и бюрократических процедур, поскольку Финляндия ранее никогда не поставляла яйца в США и не имеет официального разрешения на экспорт яичной продукции в эту страну.

Директор ассоциации птицеводства также подчеркнула, что даже если экспорт был бы возможным, он бы не решил проблему дефицита в США.

"Из-за птичьего гриппа там пришлось уничтожить миллионы птиц. Общее количество кур-несушек в Финляндии составляет четыре миллиона. Объемы, которые мы могли бы экспортировать, не смогли бы компенсировать их недостаток яиц", - отметила она.

Издание также добавляет, что США также обратились с аналогичным запросом о поставках яиц в Данию, Швецию и Нидерланды. Однако в Швеции заявили, что экспорт яиц в США маловероятен из-за различных ограничений. В самой Европе также наблюдается дефицит яиц.

По данным Министерства сельского хозяйства США, только за первые два месяца этого года из-за вспышек птичьего гриппа было уничтожено более 35 миллионов птиц в коммерческих хозяйствах. В связи с этим цены на куриные яйца в США достигают рекордных показателей - в феврале они выросли на 59%.