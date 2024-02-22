США предупредили союзников, что Россия может вывести ядерное оружие на орбиту в этом году, - NYT

При этом спецслужбы допускают, что Россия также может запустить на орбиту безвредную "фиктивную" боеголовку, чтобы оставить Запад в догадках относительно своих возможностей.

Сотрудники американской разведки провели серию спешных засекреченных брифингов для своих союзников по НАТО и Азии, поскольку стали просачиваться подробности американской оценки намерений России.

Американские разведывательные службы резко расходятся во мнениях относительно планов российского диктатора Владимира Путина.

Во вторник, 20 февраля, Путин отверг обвинения в намерении вывести на орбиту ядерное оружие, а его министр обороны Сергей Шойгу заявил, что предупреждение разведки было сфабриковано в попытке заставить Конгресс санкционировать увеличение помощи Украине.

Путин не скрывает, что заинтересован в модернизации российских систем доставки времен холодной войны, таких как бомбардировщик, который может достичь Соединенных Штатов и рассчитан на два десятка единиц ядерного оружия. Он рекламировал целый флот нового оружия - некоторые из них все еще находятся в разработке, - включая беспилотную ядерную торпеду "Посейдон", которая должна пересечь Тихий океан без контроля со стороны человека и взорваться на западном побережье США.

Однако космическое оружие будет другим. В отличие от остального арсенала России или США, оно не будет предназначено для поражения городов, военных объектов или любого другого места на Земле. Вместо этого оно было бы вложено в спутник, способный уничтожать рои коммерческих и военных спутников, вращающихся рядом с ним на низкой околоземной орбите, включая такие, как Starlink, которые меняют глобальные коммуникационные возможности.

Именно способность Украины связывать свое правительство, военных и руководство через Starlink сыграла решающую роль в выживании страны в первые месяцы после российского вторжения.

По словам двух высокопоставленных чиновников, осведомленных об оценке разведданных, которую США предоставили союзникам, американские официальные лица заявили, что Путин может считать, что одна только угроза масштабного разрушения - даже если это означает взрыв собственных российских спутников - может придать его ядерному арсеналу новый вид сдерживающего фактора.