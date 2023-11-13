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США, Япония и Южная Корея создали систему контроля за пусками ракет КНДР

Фото: США и союзники создали систему контроля за пусками ракет КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония, США и Южная Корея заявили, что создали общую систему обмена информацией в реальном времени о северокорейских баллистических ракетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Министр обороны Японии Минору Кихара после виртуальной встречи со своими американским и южнокорейским коллегами Ллойдом Остином и Шин Вон Сиком, заявил, что три страны будут и дальше ускорять работу над механизмом обнаружения и определения моделей ракет.

В настоящее время у Соединенных Штатов есть система, отдельно связанная с Японией и Южной Кореей, для обнаружения и отслеживания ракет Пхеньяна, но у их ключевых азиатских союзников по безопасности нет механизма для немедленного обмена такой информацией.

На фоне расширения трехстороннего сотрудничества по таким вопросам, как неоднократные ракетные испытания Пхеньяна, лидеры трех стран договорились в августе ввести в действие обмен данными о ракетных предупреждениях в режиме реального времени к концу 2023 года.

Ожидается, что планируемая система позволит трем странам обнаруживать и отслеживать снаряды, выпущенные Северной Кореей, более быстро и точно.

Попытки КНДР запустить межконтинентальную баллистическую ракету

Северная Корея регулярно проводить испытательные пуски различных ракет разной дальности в сторону Японского моря, которые теоретически могут нести ядерный заряд. Чтобы лучше контролировать состояние и количество северокорейских ракет, а также на ранних стадиях выявлять этапы подготовки, и было принято решение создать мониторинговый центр трех стран-союзников.

Отметим, что в КНДР 31 мая предприняли попытку запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за "серьезных дефектов".

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.

 

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КНДРСоединенные Штаты АмерикиЯпонияЮжная Корея