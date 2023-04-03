США, Япония и Южная Корея проведут противолодочные учения

Военно-морские силы Южной Кореи, США и Японии проведут двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Учения будут проводиться в международных водах у южнокорейского острова Чеджу с участием ударной группы авианосцев США во главе с авианосцем "Нимиц", которая на прошлой неделе прибыла в город Пусан.

Трехсторонние учения начались на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.

В ходе совместных учений военными будет использоваться мобильная противолодочная учебная цель для улучшения возможностей, необходимых для обнаружения, отслеживания и уничтожения северокорейских подводных лодок.