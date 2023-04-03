США, Япония и Южная Корея проведут противолодочные учения

Военно-морские силы Южной Кореи, США и Японии проведут двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Учения будут проводиться в международных водах у южнокорейского острова Чеджу с участием ударной группы авианосцев США во главе с авианосцем "Нимиц", которая на прошлой неделе прибыла в город Пусан.
Трехсторонние учения начались на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.
В ходе совместных учений военными будет использоваться мобильная противолодочная учебная цель для улучшения возможностей, необходимых для обнаружения, отслеживания и уничтожения северокорейских подводных лодок.
Напомним, что США и Южная Корея проведут в июне свои крупнейшие в истории совместные учения.
Кроме того, с 13 по 23 марта состоялись совместные учения США и Южной Кореи под названием "Щит свободы".
В КНДР считают, что эти учения являются "подготовкой к войне против нее", и обратилась в ООН призвать страны отменить учения.
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