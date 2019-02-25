США у понеділок оголосять про конкретні кроки по Венесуелі

Пенс збирається оголосити про "конкретні кроки"

Вице-президент США Майк Пенс собирается объявить о "конкретных шагах" и "четких действиях" по решению кризиса в Венесуэле, когда он встретится в понедельник с региональными лидерами в Боготе (Колумбия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"То, что произошло вчера, не помешает нам доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу. Вице-президент объявит о конкретных шагах. Вы должны понимать, что он объявит о четких действиях завтра ", - сказал анонимный источник.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дни президента ВенесуэлыНиколаса Мадуро "сочтены".

Отметим, ранее пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.

Так, два человека погибли в субботних столкновениях между гражданскими лицами и войсками, верными Мадуро, который препятствовал доставке помощи.

РБК-Украина писало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией.