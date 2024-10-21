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В США умер известный турецкий оппозиционер Гюлен

Фото: Фетхуллах Гюлен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В США умер турецкий оппозиционер, основоположник общественного движения "Хизмет" Фетхуллах Гюлен. Он скончался на 83 году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

Здоровье Гюлена в последние месяцы значительно ухудшилось. Помимо диабета и почечной недостаточности, у него развилась деменция.

Источники издания указывают, что ухудшение состояния Гюлен связано с конфликтами внутри организации, включая борьбу за контроль над финансовыми ресурсами, происходящую между европейскими и американскими членами.

Кто такой Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен был турецким общественным и религиозным деятелем, публицистом, а также бывшим исламским проповедником. В 1999 году он уехал в Соединенные Штаты Америки для лечения и с тех пор больше не возвращался на родину.

Гюлена называли одним из главных противников президента Турции Реджепа Эрдогана. После неудачной попытки государственного переворота в 2016 году его и его движение обвинили в организации этого мятежа. Турецкие власти также заявляли, что сторонники Гюлена проникли в ключевые государственные учреждения, в частности в армию, полицию, судебную систему и министерства.

Во время попытки переворота, состоявшейся в ночь на 16 июля 2016 года, на Стамбул и Анкару осуществляли авианалеты, а на улицы вывели танки. В результате этих событий погиб 161 человек, еще 1 440 получили ранения.

Турецкий суд приговорил 74 человека к пожизненному заключению за участие в попытке переворота. Анкара постоянно требовала от США экстрадиции Гюлена, обвиняя американские власти в поддержке его организации FETO.

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Турция